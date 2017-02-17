Геологи открыли восьмой континент Земли (2)

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В мире | 17 февраля 2017 года, 10:12

Под водами Тихого океана в его юго-западной части располагается Зеландия — восьмой континент Земли. К такому выводу пришли геологи из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии, сообщает издание Nature News.

Площадь нового континента занимает порядка пяти миллионов квадратных километров. Большая его часть, примерно 94 процента, расположена под водой, среди наземных элементов — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный.

Зеландия, по оценкам ученых, начала откалываться от древнего суперконтинента Гондвана около ста миллионов лет назад. Это привело к деформации земной коры, в результате чего большая часть материка оказалась под водой. Свои выводы геологи подтверждают спутниковыми наблюдениями, в частности, гравиметрией, согласно которой на месте Зеландии находится материковая, а не океанская кора или вулканические породы.

Авторы предлагают увеличить число географических (согласно принятой в англоязычных странах терминологии) континентов с семи (Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная и Южная Америки) до восьми, включив туда Зеландию.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
AA2 часа назад
Разрешите поинтересоваться, а давно Европа и Азия - 2(!) разных континента??? Разве это не Евразия??? Что я пропустила?
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111 час назад
Наверное опять исследования британских ученых привели к новым континентам Европе и Азии ,скоро появятся Украина и латвия.
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