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Под водами Тихого океана в его юго-западной части располагается Зеландия — восьмой континент Земли. К такому выводу пришли геологи из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии, сообщает издание Nature News.

Площадь нового континента занимает порядка пяти миллионов квадратных километров. Большая его часть, примерно 94 процента, расположена под водой, среди наземных элементов — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный.

Geologists spy what could be an eighth continent, which they've dubbed Zealandia https://t.co/gI9cZTUhrC pic.twitter.com/NhuVcqUOaO — Nature News&Comment (@NatureNews) February 16, 2017

Зеландия, по оценкам ученых, начала откалываться от древнего суперконтинента Гондвана около ста миллионов лет назад. Это привело к деформации земной коры, в результате чего большая часть материка оказалась под водой. Свои выводы геологи подтверждают спутниковыми наблюдениями, в частности, гравиметрией, согласно которой на месте Зеландии находится материковая, а не океанская кора или вулканические породы.

Авторы предлагают увеличить число географических (согласно принятой в англоязычных странах терминологии) континентов с семи (Европа, Азия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная и Южная Америки) до восьми, включив туда Зеландию.