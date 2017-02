В мире |

Под водами Тихого океана в его юго-западной части располагается Зеландия — восьмой континент Земли. К такому выводу пришли геологи из Новой Зеландии, Австралии и Новой Каледонии, сообщает издание Nature News.

Площадь нового континента занимает порядка пяти миллионов квадратных километров. Большая его часть, примерно 94 процента, расположена под водой, среди наземных элементов — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный.

Geologists spy what could be an eighth continent, which they've dubbed Zealandia https://t.co/gI9cZTUhrC pic.twitter.com/NhuVcqUOaO