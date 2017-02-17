В Англии двухлетнего мальчика убили во время трансляции на Facebook (2)
В мире | 17 февраля 2017 года, 10:25
В Великобритании двухлетнего мальчика и молодого человека его тети убили во время трансляции на "Фейсбуке". Об этом пишет Independent.
Как сообщает издание, видео было снято в тот момент, когда мальчик, его тетя и ее бойфренд ехали в машине и пели песни. Внезапно по автомобилю начали стрелять неизвестные.
Ребенок и молодой человек скончались на месте. Девушке удалось выбежать из машины и позвать на помощь. Ее доставили в больницу.
Позже выяснилось, что она беременна. По данным СМИ, сейчас здоровью девушки и ее ребенка ничего не угрожает.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Фото: скриншот видео
Источник: L!FE.ru
Происшествие было зафиксировано в Чикаго, США.
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