В Англии двухлетнего мальчика убили во время трансляции на Facebook (2)

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В мире | 17 февраля 2017 года, 10:25

В Великобритании двухлетнего мальчика и молодого человека его тети убили во время трансляции на "Фейсбуке". Об этом пишет Independent.

Как сообщает издание, видео было снято в тот момент, когда мальчик, его тетя и ее бойфренд ехали в машине и пели песни. Внезапно по автомобилю начали стрелять неизвестные.

Ребенок и молодой человек скончались на месте. Девушке удалось выбежать из машины и позвать на помощь. Ее доставили в больницу.

Позже выяснилось, что она беременна. По данным СМИ, сейчас здоровью девушки и ее ребенка ничего не угрожает.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Фото: скриншот видео

Источник: L!FE.ru
Комментарии 2
SanGwan Klr2 часа назад
Происшествие было зафиксировано в Чикаго, США.
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Махир Джалилов3 часа назад
Игра далеко не детская !
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