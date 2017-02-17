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Российский блогер Габар на сутки похоронил себя заживо и ведет прямую трансляцию из гроба на своем YouTube-канале.

По словам мужчины, таким образом он решил испытать свои физические и психологические возможности в замкнутом пространстве. Незадолго до погребения блогер самостоятельно изготовил гроб и вырыл яму глубиной в метр.

Трансляцию ведет друг Габара, который время от времени приглашает в эфир докторов, психологов, журналистов и популярных блогеров.

Сам Габар отмечает, что «осознает и берет на себя всю ответственность за результат эксперимента», и призывает зрителей не пытаться повторить его действия.

В августе 2015 года в Гондурасе 16-летнюю Нэйси Перез похоронили заживо, полагая, что та умерла. Девушка находилась на третьем месяце беременности и потеряла сознание, испугавшись звуков стрельбы.

Родители решили, что ее телом завладели злые духи, пытались их прогнать, но в результате всех обрядов медики констатировали смерть.

Перез похоронили, но спустя сутки она пришла в себя. Ее пытались вызволить из гроба, но она умерла от нехватки воздуха.

Фото: скриншот YouTube