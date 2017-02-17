Парижанку оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу
Парижанку оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу. Местные власти сочли, что женщина устроила на бульваре "мусорную свалку". Такой же штраф обычно выписывают тем, кто бросает в общественном месте окурок или не убирает собачьи экскременты. Позже в мэрии Парижа признали ошибку и пообещали аннулировать штраф.
Как сообщила накануне радиостанция France Bleu, сам инцидент произошел еще 31 января. Тогда женщина по имени Гвенель (Gwenaëlle) пришла в большой книжный магазин на бульваре Барбес в 18-м округе Парижа. Парижанка приобрела книгу фотографий и хотела отдать ее в дар, положив в специальный книжный ящик для безвозмездного обмена изданиями. Такой жест женщина осуществляла регулярно.
Однако в магазине книжного ящика не оказалось. Тогда Гвенель решила просто положить книгу на окне перед магазином. За это женщину тут же задержали оказавшиеся рядом полицейские. Вскоре женщина предстала перед судом и была обвинена в создании "мусорной свалки" на улице. Спустя несколько дней в своем почтовом ящике она обнаружила штраф на 68 евро (более четырех тысяч рублей по текущему курсу).
Мэрия Парижа, увидев в Twitter сообщение France Bleu о неприятной истории, в которую попала Гвенель, пообещала отменить штраф. "Это ошибка. Париж любит книги и тех, кто ими делится. Мы отменим штраф", - говорится в официальном микроблоге французской столицы.
Бесплатный обмен книгами с незнакомыми людьми называется буккроссингом. Это движение основано на том, что человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте, чтобы другой мог ее найти, прочитать, а затем тем же способом передать дальше.