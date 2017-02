В мире |

Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поужинала с пародирующей ее актрисой из комедийного шоу Saturday Night Live Кейт Маккиннон. Об этом сообщает Page Six.

Политик и артистка встретились в одном из нью-йоркских ресторанов. По словам источника, за столиком было «много смеха».

Встреча Клинтон и Маккиннон произошла на фоне противостояния актера Алека Болдуина и всего SNL с президентом США Дональдом Трампом. Болдуин пародирует главу государства, который, со своей стороны, пишет критические замечания в адрес артиста и программы.

Hillary Clinton and Kate McKinnon had dinner together https://t.co/6Qu72C16Uk pic.twitter.com/zOuwhdpBu7