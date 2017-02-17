Хиллари Клинтон поужинала с пародирующей ее актрисой из SNL
Бывший госсекретарь и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поужинала с пародирующей ее актрисой из комедийного шоу Saturday Night Live Кейт Маккиннон. Об этом сообщает Page Six.
Политик и артистка встретились в одном из нью-йоркских ресторанов. По словам источника, за столиком было «много смеха».
Встреча Клинтон и Маккиннон произошла на фоне противостояния актера Алека Болдуина и всего SNL с президентом США Дональдом Трампом. Болдуин пародирует главу государства, который, со своей стороны, пишет критические замечания в адрес артиста и программы.
Hillary Clinton and Kate McKinnon had dinner together https://t.co/6Qu72C16Uk pic.twitter.com/zOuwhdpBu7— Steve Kopack (@SteveKopack) February 17, 2017
Как добавляет издание, оно бы заплатило хорошие деньги, чтобы увидеть встречу пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера с актрисой Мелиссой Маккарти, которая пародировала его в SNL.
Ранее сообщалось, что Болдуин раскрыл сумму гонорара за роль Трампа в Saturday Night Live.