В мире |

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг ответил на вопрос, согласится ли президент США Дональд Трамп с его убеждением о том, что объединение людей и сплочение мира приведут к большему прогрессу, сообщает «Би-би-си».

«Вы можете поговорить с Трампом, вы можете посмотреть на все его заявления, чтобы понять ответ на этот вопрос», — заявил Цукерберг, не участвовавший в «круглом столе» Трампа с лидерами отрасли технологий.

По его словам, большинство возможностей в будущем будут исходить из принципа объединения людей, а также широкого распространения свободы и ускорения развития науки.

«Большинство людей смотрят на Трампа через призму одного или двух его действий, а я вижу, что это гораздо более широкая тенденция», — подытожил Цукерберг.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг опубликовал обращение, в котором выступил с критикой в адрес указа Дональда Трампа о беженцах, пояснив, что его предки приехали в США из Германии, Австрии и Польши, а родители его жены были беженцами из Китая и Вьетнама.