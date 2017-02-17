В Минске прошла многотысячная акция протеста против "налога на тунеядство" (2)

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В мире | 17 февраля 2017 года, 21:18

В Минске на акцию протеста против налога о тунеядстве вышли несколько тысяч человек. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает «Белоруский партизан».

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Митинг организовала белорусская оппозиция. Портал отмечает, что акция получила название «Марш рассерженных белорусов». Участники митинга прошли по проспекту Независимости, а потом проследовали к зданию министерства по налогам и сборам на улице Советской.

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«Белорусский партизан» уточняет, что столь массовых акций протеста в Минске не было с 2010 года. Как заявил оппозиционер Николай Статкевич, один из организаторов марша, если руководство страны в течение месяца не отменит декрет о тунеядстве, то акция повторится 25 марта. причем, по его утверждению, она будет более многочисленной.

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Декрет был подписан в апреле 2015 года. В соответствии с ним неработающие в течение полугода граждане республики должны раз в год платить налог. Размер взноса составляет 20 базовых величин (одна базовая величина составляет более 10 долларов).

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Срок уплаты налога истекает 20 февраля. По информации профильного министерства, на данный момент только около 10 процентов граждан, получивших извещения, оплатили сбор. В целом, квитанции на уплату налога пришли около 470 тысячам белорусов.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
эйробарак1 час назад
ничё,батька разберётся и без нас.
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АП24 минуты назад
Дежавю! Где-то уже были "мирные митинги оппозиции", вышиванки, мова и пр. Не так просто организовать такие сборища. Повод в данном случае не важен. В Белоруссии всё довольно кисло. По собственным впечатлениям от летней поездки могу сказать, что тихой сапой там раскручивается украинский сценарий. Народу моют мозги несколькими темами: мы тут за копейки вкалываем, а если б нас пустили в Эйропу, так сразу по пять тысяч заплаты будут, вторая тема, особенно в среде интеллигенции, "Белоруссия - не Россия, а часть Великого княжества Польско-Литовского!" - вокруг этого нанизывается, в принципе, та же цепочка - вот "вернёмся" в Литву и заживём! Режет глаз навязываемое двуязычие - Белорусско-АНГЛИЙСКОЕ! Даже знаменитый Парк Победы предваряют два камня у входа, на одном: Viktory Park, а напротив тоже самое на мове. Русский язык, хоть и государственный, но в метро, например, объявления остановок только на мове.
Взрыв возможен, к сожалению. Чувствуются некие серьёзные деньги, которое вливаются в раскачку ситуации. Главное - атака на русский и русское - с этого все беды и начинаются.
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