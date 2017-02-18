В кортеж Трампа бросили камень
В мире | 18 февраля 2017 года, 10:08
В кортеж президента США Дональда Трампа бросили камень, говорится в Twitter телеканала ABC News.
"Секретная служба проводит расследование после того, как о машину из кортежа президента Трампа во Флориде ударился какой-то предмет", — говорится в сообщении.
Уточняется, что лимузин главы государства не пострадал.
Правоохранительные органы предполагают, что брошенным предметом был камень.
Политика Трампа вызывает резкое недовольство у части американского общества. В Соединенных Штатах, а также в ряде других странах регулярно проходят акции протеста. Главу государства обвиняют, в частности, в расизме и сексизме. Новый всплеск недовольства был спровоцирован его указом, ограничивающим иммиграцию.
Источник: Газета.ru