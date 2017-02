В мире |

Президент США Дональд Трамп назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа. Об этом в пятницу, 17 февраля, он написал в своем микроблоге в Twitter.

«СМИ фейковых новостей (The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) — не мои враги, а враги американского народа!» — говорится в публикации.

The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!