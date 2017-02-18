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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сотрудничества с Россией ради борьбы с терроризмом. Основополагающий акт Россия-НАТО должен оставаться в силе, а Совет Россия-НАТО должен обсудить киберугрозы, подчеркнула канцлер. При этом она также констатировала рост роли НАТО после присоединения Крыма к РФ и призвала продолжать работу в "нормандском формате" для долгосрочного прекращения огня в Донбассе.

Меркель в субботу выступала на Мюнхенской конференции по безопасности - ведущем европейском форуме по этой теме. В своей речи она уделила внимание многим ключевым для Германии и Евросоюза проблемам - приему беженцев, будущему НАТО, связям с Россией. Осенью Меркель предстоят перевыборы на высший государственный пост.

Вместе с Россией против террористов

Запад и Россия имеют общие интересы в деле борьбы с международным терроризмом, сообщила канцлер. "Для меня важно продолжать реализацию Основополагающего акта о взаимоотношениях НАТО и России, продолжать работу Совета Россия-НАТО и общую борьбу с исламским терроризмом, - сказала она. - Здесь у нас одинаковые интересы, и мы можем действовать в этом вопросе сообща".

Как передает Reuters, Меркель также призвала Совет Россия-НАТО собраться и обсудить тему киберугроз. Ранее немецкие СМИ выказывали опасения о том, что связанные с Россией хакеры могут вмешаться в ход предвыборной кампании в бундестаг.

Меркель заявила, что будет "неустанно работать" над установлением хороших отношений с Россией, но этому есть помехи. "Было бы хорошо вместе с РФ работать над различными темами, но мы не можем отказаться от принципов территориальной целостности", - указала она. (Цитата по DW.)

Исламским странам надо дистанцироваться от терроризма

Ислам не является источником терроризма, заявила канцлер ФРГ. Глава германского правительства подчеркнула, что ожидает от них исламских стран "четких слов" о дистанцировании мирного ислама от исламизма.

Меркель призвала привлекать исламские государства к борьбе против терроризма: с современными вызовами невозможно справиться в одиночку, указала она.

Одновременно глава правительства ФРГ подчеркнула важную роль Вашингтона в борьбе против джихадистов. Европа не смогла бы справиться с этой задачей без США, уверена она. "Нам необходима военная сила Соединенных Штатов", - отметила Меркель.

Призывы бороться за единую Европу

Меркель заявила, что верит в объединенную Европу и считает, что нужно бороться за будущее межгосударственных объединений.

"Я уверена, что вызовы сегодняшнего дня нельзя преодолеть в одиночку, важно сотрудничество и многонациональные связи", - указала она. По словам канцлера, только совместная деятельность европейских государств сделает их сильнее. При этом она признала, что "здесь нужно многое сделать лучше".

"ЕС проходит через тяжелый этап, переживает последствия Brexit. Я очень сожалею об этом решении, и мы должны задать себе вопрос, как продолжить наш успех, как преодолеть то, чем мы не довольны", - цитирует канцлера "Интерфакс".

Она также отметила важность сохранения свободной торговли и общего рынка, а также усиления общей валюты.

Меркель отметила проблему неготовности Европы к наплыву беженцев, что тоже стало вызовом для ЕС.

Продолжать усилия по достижению мира на Украине

Меркель заявила о необходимости продолжения работы так называемого "нормандского формата" для достижения долгосрочного прекращения огня в Донбассе.

"К сожалению, не все пункты минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу. Мы должны добиться долгосрочного прекращения огня", - цитирует ее речь в ходе Мюнхенской конференции по безопасности ТАСС.

Она подчеркнула, что необходимо соблюдать Минские договоренности, и что именно они остаются основой на пути к разрешению конфликта на Украине.

"После аннексии Крыма и военных действий на востоке Украины, НАТО играет важную роль. Почему же действия в Украине приводят нас к затруднению и озабоченности? Здесь нарушается принцип территориальной целостности государства, он был нарушен", - сказала канцлер.

В субботу в Мюнхене состоятся переговоры глав МИД в "нормандском формате": с участием России, Украины, Германии и Франции.