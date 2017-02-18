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Тысячи человек образовали живую стену в приграничном с США мексиканском городе Сьюдад-Хуарес в знак протеста против планов администрации Дональда Трампа построить стену между двумя странами. В руках у собравшихся были белые розы, пишет местное издание Excelsior.

В городском районе Эль-Пунто, примыкающем к границе, собрались общественные деятели, политики, служащие органов власти, обычные граждане. Мероприятие возглавил губернатор штата Чиуауа Хавьер Корраль. К нему присоединились сенатор Армандо Риос Петер, а также мэр Сьюдад-Хуареса Армандо Кабада Альвидрес и его коллега из сопредельного американского города Эль-Пасо в штате Техас Оскар Лизер.

Корраль отметил ценность дружбы между народами Мексики и США. По его словам, большинство американцев не разделяет взглядов Трампа, потому что его политика «противоречит ценностям американского общества и духу основателей Соединенных Штатов».

«Человеческая стена гораздо прочнее, чем стены из камня и цемента», — сказал, в свою очередь, Риос Петер.

Трамп 25 января подписал указ об охране государственных границ, предусматривающий строительство новых стен на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время. Трамп заявлял, что в конечном итоге за стену заплатит Мексика. В Мехико планы новой американской администрации вызывают возмущение.

Видео: lared noticias juarez / YouTube