В Бельгии поезд сошел с рельс, есть погибший
В мире | 18 февраля 2017 года, 15:59
В Бельгии сошел с рельсов пассажирский поезд. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает VTM NIEUWS.
По информации издания, погиб один человек, еще около 20 ранены. Всего в поезде находились около 100 человек.
Инцидент произошел неподалеку от станции Левен. Поезд следовал в сторону коммуны Де-Панне.
В настоящее время движение поездов в районе аварии приостановлено. На месте работают сотрудники экстренных служб.
@VTMNIEUWS treinongeval Leuven pic.twitter.com/a9edqEYZZh— Frederik Vranken (@FrederikVranken) 18 февраля 2017 г.
Фотографию с места происшествия выложил в Twitter пользователь @FrederikVranken. На ней видно, что один из вагонов перевернулся.
В конце января при крушении поезда в Индии погибли 23 человека. С рельсов тогда сошли локомотив и семь вагонов поезда сообщением Джагдальпур — Бхубанешвар.
Источник: Lenta.ru