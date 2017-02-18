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Порядка 50 кошек оказались замурованными в подвалах на юго-востоке Москвы после того, как коммунальные службы поставили решетки, сообщила в субботу руководитель зоозащитной организации "Зооправо" Анастасия Федюнина.

Внимание к произошедшему привлекли зоозащитники, передает телеканал "360". Жители домов на Волжском бульваре обратились к активистам с жалобой на то, что в подвалах нескольких домов заблокированы живые кошки, которые мяукают. Отмечено, что люди кормят их при помощи пинцетов, потому что у решеток очень мелкие отверстия.

"Ряд домов на юго-западе Москвы, в частности, на Волгоградском проспекте поставили решетки на продухи в подвалах, не оставили ни одного прохода для кошек. В результате 40-50 кошек оказались замурованными. Животных получается кормить только пинцетом", – сказала Федюнина.

Представитель зоозащитной организации сообщил, что с управляющими компаниями и представителями местных властей связаться не удалось, поэтому в настоящее время готовятся обращения в мэрию и полицию.