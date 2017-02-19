Пенс: Россия должна нести ответственность за свои действия в Донбассе (8)

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В мире | 19 февраля 2017 года, 13:32

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Россия обязана нести ответственность за свои действия в Донбассе. Об этом политик сказал в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции.

«Мы должны сделать так, чтобы Россия несла ответственность, и требовать выполнения минских соглашений, чтобы уровень насилия на востоке Украины снижался», — сказал американский вице-президент.

При этом он добавил, что президент США Дональд Трамп верит в то, что Вашингтон и Москва смогут найти новые точки соприкосновения.

Ранее Майкл Пенс заявил, что США твердо поддерживают НАТО и будут нерушимо выполнять свои обязательства перед альянсом.

Источник: Газета.ru
Комментарии 8
Жаба1 час назад
а вы,пиндосы,несёте ответственность за 2 миллиона убитых только в Ираке ???? Кто бы говорил,убийцы ......
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Justs1 час назад
ПШЁЛ........!
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5551 час назад
да да,про хакеров мы тоже слышали.Тока доказательств нет.
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