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Президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных жителям Донецкой и Луганской областей Украины, на период до "политического урегулирования ситуации".

Согласно указу, опубликованному на сайте Кремля, в Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании, свидетельства о рождении, перемене имени, о смерти, выданные соответствующими органами, фактически действующими на территориях областей.

Таким образом, в России будут признаны документы, выданные представителями руководства самопровозглашенных республик в Донецкой и Луганской областях.

Решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права", говорится в указе.

В начале февраля издание РБК опубликовало расследование, где говорилось, что по паспортам непризнанных Донецкой и Луганской "народных республик" можно пересечь границу с Россией, купить билет на поезд, летать внутренними рейсами, а также бронировать гостиницы.

В Кремле тогда объяснили, что Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных республик Донбасса.

"Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям", - заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его мнению, у жителей Донбасса просто приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.

"Исходя из этих гуманитарных соображений, такие ситуации действительно возможны", - сказал он.

Самопровозглашенные республики на востоке Украины не получили признания со стороны ни одного государства-члена ООН.

Единственным территориальным образованием, признавшим независимость ДНР и ЛНР, стала Южная Осетия, отколовшаяся от Грузии. Сама она получила признание лишь России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру.

Украина считает, что в Донбассе действуют вооруженные террористические группировки, которых поддерживает Россия.

Москва отрицает свою причастность к конфликту.