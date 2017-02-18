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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не снимет ответные санкции со стран Евросоюза до полного выполнения минских соглашений, которые регламентируют мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Лавров сказал об этом с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности - одного из представительных европейских форумов, где до него выступили канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Майк Пенс. При этом Меркель говорила о необходимости сотрудничать с Россией, а Пенс - об ответственности РФ за вооруженный конфликт на востоке Украины.

Лавров заверил, что Россия нацелена на исполнение минских соглашений.

"Мы тоже хотим, чтобы минские договорённости выполнялись. И мы своих санкций не снимем с Евросоюза, пока минские договоренности не будут выполнены. Это тоже надо понимать" - цитирует главу МИД агентство ТАСС. "Относительно санкций я уже высказывался на счет того, насколько в общем-то нелогично и искусственно звучит формула: минские договоренности должны быть выполнены Россией, и тогда Евросоюз снимет санкции", - указал он.

В то же время Лавров подчеркнул, что восстановление контроля Киева над границей с Россией возможно только после выполнения минских соглашений. В настоящее время некоторые пропускные пункты контролируются сепаратистами ДНР и ЛНР. В Киеве ранее заявляли, что контроль над границей должен быть передан украинской погранслужбе до того, как в "отдельных районах Донбасса" будут проведены выборы.

Глава МИД назвал позицию России "честной" и выразил надежду на преодоление разногласий: "Посмотрим, как дальше пойдет наш диалог с Евросоюзом и НАТО. У нас позиция уверенная и опирается на честные выкладки, которыми мы делимся с нашими коллегами. Если они захотят этот искусственно созданный конфронтационный этап преодолеть, это в их силах".

Также Лавров высказался за возобновление военных контактов с Североатлантическим альянсом: "Для того, чтобы опасения и подозрения снимать, надо возобновить военное сотрудничество… (Генсек НАТО) Йенс Столтенберг в окружении своих заместителей вчера не смог сказать, что в НАТО к этому уже готовы. Это печально, потому что без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь, в том, что касается решения проблем безопасности". (Цитата по "Интерфаксу".)

Лавров также напомнил о словах Меркель, которая призвала обсудить кибербезопасность в рамках Совета РФ-НАТО.

"Сегодня канцлер Меркель - мы заговорили о кибербезопасности - выдвинула очень интересную мысль о том, что Совет Россия-НАТО должен был бы заняться этой проблемой... Если теперь канцлер Германии - одного из ведущих членов НАТО - выступает за то, чтобы НАТО занималась кибербезопасностью, я исхожу из того, что, по крайней мере, Берлин хочет, чтобы СРН возобновил полноценное функционирование, а не просто ограничился дискуссиями", - сообщил Лавров. При этом он также указал на отсутствие доказательств причастности России к кибератакам, на которые жалуются страны Запада, в том числе США и Германия.

Российский дипломат добавил, что в марте может состояться экспертная встреча между Россией и НАТО для обсуждения вопроса об авиационной безопасности над Балтикой, в том числе по теме транспондеров - автоматических устройств, передающих данные о местоположении летящих самолетов.

Россия ввела продуктовые "контрсанкции", ограничив импорт продовольствия, в ответ на ограничения со стороны Евросоюза и США.