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Президент американской частной компании SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) заявила, что первый полет на Марс отложен на два года — до 2020-го. Об этом пишет The Verge.

«Нашей целью был 2018 год, но почувствовали, что нам нужно больше ресурсов и больше времени, чтобы подготовить экипажи и ракеты-носители Falcon Heavy», — сказала Шотвелл на пресс-конференции. Он добавила, что первый запуск этого сверхтяжелого носителя планируется на лето 2017 года.

Ранее компания SpaceX заявляла, что планирует отправить космический корабль Dragon на Марс уже в 2018 году.

18 февраля грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен стартовать к МКС, чтобы доставить на станцию супербактерию Staphylococcus aureus, устойчивую к антибиотикам. В ходе экспериментов на борту МКС ученые собираются исследовать мутации микроба. Предполагается, что микрогравитация ускоряет этот процесс — таким образом, в условиях космоса можно предсказать, как бактерия будет мутировать на Земле. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon запланирован на 17:01 по латвийскому времени.