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Тысячи людей вышли на демонстрацию в Барселоне, требуя от правительства впустить в страну больше беженцев из пострадавших от войны государств.

Участники акции несли плакаты и транспаранты с обвинениями властей в затягивании решения о приеме мигрантов.

Протестующие утверждают, что власти не выполнили данное в 2015 году обещание принять более 17 тысяч беженцев в течение двух лет. За это время Испания приняла лишь около 1100 беженцев.