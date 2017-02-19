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Номинанты премии «Оскар» в самых престижных— актерской и режиссерской — категориях получат подарки стоимостью около 200 тысяч долларов. Об этом сообщает Forbes.

Журнал подсчитал , что в этом году цена подарков снизилась на 32 тысячи долларов. В 2016 году они были вручены 25 номинантам, Американская академия кинематографических искусств и наук заплатила за подарки шесть миллионов долларов.

Какие подарки получат номинанты в этом году, пока не сообщается.

Стоит отметить, что раньше в подарочные наборы входили путешествия, дорогостоящие косметические процедуры и различные предметы роскоши.