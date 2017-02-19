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Акции протеста против "налога на тунеядство", который обяжет неработающих граждан платить в казну около 200 долларов в год, вновь прошли в ряде областных центров Белоруссии в воскресенье.

В Гомеле - втором по величине городе Белоруссии - на марш протеста собрались более полутора тысяч человек. Люди прошли по центру города, от площади Восстания до площади Ленина, скандируя "Я не тунеядец" и "Лукашенко, уходи!".

Лидеры марша пообещали властям общереспубликанскую акцию протеста, если президент Белоруссии не отменит свой декрет "О предупреждении социального иждивенчества", который неофициально называют "декретом о тунеядстве".

В областных городах Могилеве и Витебске, по сообщениям правозащитников, на митинги протеста вышли по 200-250 человек.

Протестные акции не были согласованы с властями. Милиция не препятствовала собравшимся для протестов гражданам.

В пятницу, 17 февраля, протестный "Марш рассерженных белорусов" прошел в Минске, собрав в центре столицы до 2000 человек.

"Налог на тунеядство", согласно декрету президента Александра Лукашенко, обязаны заплатить граждане, более полугода не имевшие официального трудоустройства. Сумма сбора за компенсацию госрасходов на социальные нужды составляет более 200 долларов в год, за неуплату грозит штраф либо административный арест.

Против "декрета о тунеядцах" выступила оппозиция - Объединенная гражданская партия, движение "За свободу" и незарегистрированная партия "Белорусская христианская демократия".

Срок уплаты налога заканчивается в понедельник, 20 февраля.