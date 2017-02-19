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Глава африканского государства Зимбабве Роберт Мугабе накануне своего 93-го дня рождения подтвердил намерение переизбраться президентом страны на новый срок на выборах 2018 года. Он заявил, что люди не видят ему замены, передает Reuters.

Мугабе неоднократно заявлял, что правит по воле бога и намерен оставаться у руля до 100-летнего возраста. Конституция позволяет ему переизбраться еще на один пятилетний срок и править до 99 лет.

21 февраля ему исполняет 93 года, в преддверии дня рождения он дал интервью государственным СМИ. Говоря о предстоящих выборах, Мугабе заявил: "Они хотят, чтобы я пошел на выборы, повсюду в партии… Большинство людей чувствует, что нет замены, нет преемника такого же приемлемого, насколько приемлем я… Люди, вы знаете это, судят всех других, сравнивая с президентом Мугабе. Конечно, если я почувствую, что больше не могу этим заниматься, я скажу партии, и они меня освободят. Но сейчас, я думаю, я не могу так сказать".

Мугабе также заявил, что согласен с Дональдом Трампом и его позицией "Америка для американцев". "А Зимбабве - для зимбабвийцев", - подчеркнул президент.

Редкая возможность обсудить потенциальных преемников Мугабе появилась у зимбабвийцев зимой прошлого года, когда правящая партия под названием "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" выдвигала своего кандидата на выборы. Претендентами на высший пост тогда называли 70-летнего первого вице-президента Эммерсона Мнангагву и 51-летню первую леди Грейс Мугабе.

Тогда Роберт Мугабе убедил однопартийцев поддержать свою кандидатуру, несмотря на разногласия.

Мугабе - старейший в мире действующий руководитель государства, он правит страной более 35 лет. За это время африканское государство превратилось в одно из беднейших в мире.

В прошлом году из-за тяжелых экономических условий в стране начались редкие для Зимбабве протесты учителей, врачей и медсестер, а также протестные акции против режима Мугабе, проводившиеся коалицией оппозиционных партий. Демонстрации были жестоко подавлены полицией.