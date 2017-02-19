В мире |

Ученые заявили о том, что к концу столетия Альпы могут потерять большую часть снежного покрова из-за влияния глобального потепления. О выводах ученых сообщает Европейский союз наук о Земле.

Согласно данным ученых, при сохранении текущих темпов глобального потепления снег исчезнет на участках ниже 2500 метров и к 2100 году Альпы потеряют около 70% снежного покрова. Кроме того, исследователи утверждают, что зима в Альпах, то есть время, когда горы покрыты достаточным для катания слоем снега, станет короче примерно на месяц. Глубина же снежного покрова на высоте даже более трех тысяч километров сократится на 40%.

Проведенное учеными моделирование показывает, что наиболее сильно от глобального потепления пострадают участки, расположенные на высоте до 1200 метров. К концу столетия на них вообще не останется снежного покрова.

Ранее ученые установили, что в ближайшие пять лет температура на Земле будет расти. При этом, по мнению ученых, 2016 год может стать самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья – обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых уголков планеты.

Источник: zn.ua