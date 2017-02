В мире |

Полиция в воскресенье начала задерживать самых активных и радикально настроенных митингующих в центре Киева, выступающих в поддержку торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Трансляцию с места событий проводило "Общественное ТВ" ("Громадське").

Несколько сотен человек проводят митинг в поддержку торговой блокады с Донбассом. Демонстранты пытались установить палатки возле здания администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате чего между силовиками и демонстрантами произошло несколько потасовок.

Tense clashes between police and protesters now in Kiev pic.twitter.com/gRTaxCTzyM