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Полиция в воскресенье начала задерживать самых активных и радикально настроенных митингующих в центре Киева, выступающих в поддержку торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Трансляцию с места событий проводило "Общественное ТВ" ("Громадське").

Несколько сотен человек проводят митинг в поддержку торговой блокады с Донбассом. Демонстранты пытались установить палатки возле здания администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате чего между силовиками и демонстрантами произошло несколько потасовок.

Tense clashes between police and protesters now in Kiev pic.twitter.com/gRTaxCTzyM — Liz Wahl (@lizwahl) February 19, 2017

Несколько десятков демонстрантов, в том числе, членов Организации украинских националистов (ОУН) предприняли попытку пройти на площадь Независимости со стороны Европейской площади. Таким образом они хотели обойти кордоны полиции и пронести палатки к зданию администрации президента.

Полиция препятствовала демонстрантам, из-за этого между ними возникла очередная потасовка. После этого полиция начала задерживать самых активных демонстрантов. Не менее десяти митингующих силовики уложили на асфальт, а затем посадили их в полицейские автомобили.

Украинские власти ранее раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса являются законными, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины.

Одновременно по факту блокирования правоохранители возбудили уголовные дела. Однако никаких попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.

Источник: РИА Новости