Трампа высмеяли за выдуманный теракт в Швеции
Пользователи сети обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа, который во время выступления перед сторонниками во Флориде внес Швецию в число подвергшихся террористическим атакам стран.
«Только посмотрите, что происходит в Германии! Посмотрите на то, что случилось прошлой ночью в Швеции! Швеция, кто бы мог подумать?», — заявил глава Белого дома, чем удивил многих шведских пользователей сети.
Они поинтересовались, что же имел в виду Трамп, и отметили, что не имеют ни малейшего представления о терактах в своей стране.
«Швеция? Террористическая атака? Что он курил? У меня множество вопросов», — возмутился в Twitter бывший шведский премьер Карл Бильдт (Carl Bildt).
В социальной сети запустили хэштег #LastNightInSweden и стали шутить о том, что же на самом деле происходило в Швеции «прошлой ночью».
«Один из подозреваемых в произошедшем прошлой ночью инциденте задержан полицией. У нас большая проблема с полярным медведем! Грустно», — поиздевался над Трампом один из них.
One of the suspects of the incident #LastNightInSweden arrested by police. Our polar bear problem is YUGE! Sad. pic.twitter.com/uaDLZomnws— Per Axbom (@axbom) February 19, 2017
Scenes of appalling despair #LastNightInSweden pic.twitter.com/qpKPPtJdd0— Julian Power (@JueRobWilPo) February 19, 2017
«Сцена ужасного отчаяния»
Некоторые начали с иронией фантазировать на тему того, что могло бы ужасного произойти в Швеции.
Never forget... #lastnightinsweden pic.twitter.com/ClDpeuCi9H— Erik Flachmeyer (@itaptweet) February 19, 2017
It wasn't a pretty sight #lastnightinsweden #DonaldTrump #jesuisikea pic.twitter.com/SMa8jc8K7G— Dimitri Verbelen (@DimitriVerbelen) February 19, 2017
В Twitter даже создали специальный аккаунт LastNiteNSweden, автор которого рассказывает, что произошло в стране вчера вечером.
«Вчера был снег», — говорится в одном из его постов.
It snowed. #lastnightinsweden— Last Night In Sweden (@LastNiteNSweden) February 19, 2017