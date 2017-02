В мире |

Пользователи сети обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа, который во время выступления перед сторонниками во Флориде внес Швецию в число подвергшихся террористическим атакам стран.

«Только посмотрите, что происходит в Германии! Посмотрите на то, что случилось прошлой ночью в Швеции! Швеция, кто бы мог подумать?», — заявил глава Белого дома, чем удивил многих шведских пользователей сети.

Они поинтересовались, что же имел в виду Трамп, и отметили, что не имеют ни малейшего представления о терактах в своей стране.

«Швеция? Террористическая атака? Что он курил? У меня множество вопросов», — возмутился в Twitter бывший шведский премьер Карл Бильдт (Carl Bildt).

В социальной сети запустили хэштег #LastNightInSweden и стали шутить о том, что же на самом деле происходило в Швеции «прошлой ночью».

«Один из подозреваемых в произошедшем прошлой ночью инциденте задержан полицией. У нас большая проблема с полярным медведем! Грустно», — поиздевался над Трампом один из них.

One of the suspects of the incident #LastNightInSweden arrested by police. Our polar bear problem is YUGE! Sad. pic.twitter.com/uaDLZomnws