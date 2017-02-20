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В Сети появилось видео, сделанное камерами видеонаблюдения, установленными в аэропорту Куала-Лумпур. В кадре запечатлен момент нападения на брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чон Нама.

На видео можно разглядеть, как девушка в белом топе и джинсах хватает и держит мужчину, в то время пока другая девушка распыляет ему в лицо токсичное вещество.

Затем мужчина, которым, предположительно, является Ким Чон Нам, обращается к сотрудникам охраны аэропорта. Его ведут в пункт службы безопасности, где он теряет сознание.

Позже Ким Чон Нам скончался.

Как уже сообщалось, ранее Южная Корея заявила о причастности КНДР к убийству брата Ким Чен Ына.

По информации СМИ, пойманные спецслужбами девушки заявили, что считали себя участницами телешоу.

Также стало известно, что один из подозреваемых в организации покушения на Ким Чон Нама является экспертом в области химии.