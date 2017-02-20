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Букмекеры назвали фаворитом международного музыкального конкурса итальянского певца Франческо Габани.

Из 43 европейских стран, собирающихся на "Евровидение" в Киеве, больше половины делегаций уже показали свои песни и участников. Среди представленных заявок как возможного победителя европейские букмекеры уже отметили итальянского певца Франческо Габани.

Одержавший победу на конкурсе "Сан-Ремо" 34-летний Габани покорил публику песней под названием Occidentali's Karma ("Карма по-западному". — Прим. ред.) и замысловатым номером: во время исполнения на сцене появится "танцующая обезьяна", дуэтом с которой будет зажигать итальянец.

Как объясняют продюсеры артиста, его выход на сцену "Евровидения" станет своеобразным месседжем, высмеивающим "ценности Западного мира", который устал сам от себя и все чаще устремляет взгляд в сторону Востока.

В тексте песни, больше напоминающей ребус, содержится множество метафор и отсылок к научному труду зоолога Десмонда Морриса о "голой обезьяне".

Именно этим итальянские продюсеры объяснили роль переодетого в гориллу танцора в номере певца. Стоит ли ожидать видоизменения номера и вывода на сцену живой обезьяны, чтобы окончательно шокировать зрителей в лучших традициях "Евровидения", итальянцы пока не уточняют.

Фото: скриншот Youtube