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Полиция города-порта Клайпеды задержала пять нетрезвых и агрессивно настроенных чешских военнослужащих NATO. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает корреспондент Baltnews.lt по литовскому Приморью со ссылкой на департамент полиции при МВД Литвы.

По данным полиции, инцидент произошёл в ночь на воскресенье у ночного клуба "Portas" в Клайпеде.

Чешские солдаты отказались подчиниться требованиям полиции, которая оперативно прибыла к месту происшествия. Более того – они попытались оказать правоохране организованное физическое сопротивление. Полицейские применили электрошокеры, чтобы успокоить разбушевавшихся союзников по NATO.

Чехи прибыли в Клайпеду в середине января. В конце февраля они примут участие в совместных учениях по защите и обороне побережья от морского десанта "агрессора". Что касается участников пьяной драки, их судьбу определит чешское командование. Почему инцидентом не занимается военная полиция литовской армии или прокуратура, неизвестно.

Как ранее сообщал Baltnews.lt, драка с молодtжью в Клайпеде – не первый случай разнузданного поведения натовцев. В разное время конфликты на почве алкоголя вспыхивали в Шяуляй, Ионаве, Вильнюсе.

В Каунасе весной 2016 года пьяные американские военные сорвали со здания прокуратуры государственный флаг Литвы и осквернили его. Литовская полиция скрыла факт надругательства над одним из символов государства. Преступление не вошло в официальную республиканскую сводку происшествий. ЧП стало известно исключительно благодаря прессе. Никакого наказания солдаты армии США не понесли.

Напомним, натовские солдаты тоже уже не один раз отличились участием в "пьяных инцидентах".

Так в ночь на 8 июня 2016 в ходе патрулирования к муниципальным полицейским в Риге на улице Альфреда Калниня обратился водитель таксомоторной фирмы Panda Taxi, автомашину которой разгромили двое граждан Великобритании, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Позднее выяснилось, что это были солдаты НАТО.

11 июня 2015 года гражданин США, управляя автомашиной Toyota, совершал обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer. Тяжелые травмы получили пять человек. Через сутки американца вывезли из страны. Госполиция обещала передать материалы уголовного дела прокуратуре, но как выяснили местные журналисты, этого не было сделано.

Последний инцидент с участием натовских военнослужащих произошел в центре латвийской столицы 1 ноября. В Риге за нанесение незначительных телесных повреждений молодому парню в ресторане McDonald's был задержан британский военнослужащий.

Материалы дела переданы военной полиции. Согласно Кодексу административных нарушений, штраф за такое нарушение составляет 210-430 евро.

Пресс-служба Минобороны подтвердила, что в Риге произошел инцидент с участием британского солдата, который прибыл в Латвию на военные учения "Silver arrow", которые проводились на Адажском полигоне и прилегающих к нему территориях с 17 по 31 октября.

Источник: baltnews.lt