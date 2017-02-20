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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в течение ближайших полутора лет Киев вернет контроль над Донбассом. Об этом глава МВД сказал в понедельник, 20 февраля, в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я ставлю задачу нашим пограничникам: будьте готовы обеспечить контроль на границе в любой момент, когда начнется политическое урегулирование вопроса конфликта на Донбассе — а я уверен, что это должно произойти в ближайшие полтора года», — сказал Аваков.

Он также отметил, что к «деоккупации» должны быть готовы полицейские и бойцы Нацгвардии. «Такая задача обязательно появится, и это не должно быть неожиданной проблемой для нас», — подчеркнул он.

В январе министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш рассказал, что киевские власти рассчитывают на возвращение неподконтрольной части юго-востока страны в 2017 году.

Ранее в том же месяце Аваков также заявлял, что украинские пограничники должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса уже в 2017-м.

В феврале 2015 года были подписаны минские соглашения — комплекс мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Согласно договоренностям установление Киевом контроля за участком российско-украинской границы возможно только после проведения в Донбассе местных выборов, проведения на Украине согласованной с представителями региона конституционной реформы, предоставления Донбассу особого статуса.

Вооруженный конфликт в регионе, вызванный государственным переворотом на Украине, продолжается с апреля 2014 года.