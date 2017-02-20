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Частный остров Некер, принадлежащий британскому бизнесмену Ричарду Брэнсону, вскоре можно будет арендовать через сервис Airbnb. Об этом в понедельник, 20 февраля, пишет газета Daily Star.

Airbnb приобрел канадскую компанию Luxury Retreats, которая сдает в аренду роскошное жилье. Сервис предлагает четыре тысячи объектов размещения по всему миру.

В их число, в частности, включен Некер в Карибском море, входящий в состав Британских Виргинских островов. Именно туда бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель отправились отдыхать после ухода политика в отставку.

Площадь острова Некер составляет примерно 30 гектаров. Построенный на нем курорт рассчитан на 34 взрослых туриста и шестерых детей.

В январе Airbnb предложил в аренду остров недалеко от канадской столицы Оттавы за 25 долларов с человека за ночь.