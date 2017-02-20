В мире |

Правила въезда в Белоруссию для людей с документами самопровозглашенных республик Донбасса не изменятся после признания Россией паспортов ДНР и ЛНР, заявил представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

По его словам, указ президента России о признании паспортов ДНР и ЛНР никаких корректив в работу белорусских властей не вносит.

"Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы Республики Беларусь", - сказал Бычковский.

Он добавил, что люди с паспортами ДНР и ЛНР не могут въехать в Белоруссию через границу с Украиной и ЕС.

"Также будет нарушением законодательства и въезд их через российско-белорусский участок границы", - сказал представитель Госпогранкомитета.

Также Бычковский уточнил, что пограничников на российском направлении нет, поэтому вопрос пребывания жителей Донбасса с паспортами ДНР и ЛНР в Белорусии находится скорее в компетенции МВД.

В министерстве иностранных дел Белоруссии напомнили, что на внутренних рейсах между Россией и Белоруссией не осуществляется пограничный контроль. Тем не менее в МИД не смогли ответить на вопрос, означает ли это, что люди с документами ЛНР и ДНР могут беспрепятственно попасть на территорию Белоруссии, сообщает "Радио Свобода".

В феврале 2017 года в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе для США и государств ЕС. После этого Россия решила установить на границе с Белоруссией пограничную зону.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал решение России.

"Встает вопрос - это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Так это - переговорный процесс, это же может вылиться в серьезный конфликт", - заявил Лукашенко во время пресс-конференции 3 февраля.

Отношения между Россией и Белоруссией начали ухудшаться в 2016 году из-за спора о ценах на газ и снижения беспошлинных поставок нефти из России. Также у Россельхознадзора имеются претензии к белорусским продуктам.

На фоне ухудшения отношений между странами Лукашенко не стал участвовать в саммитах Евразийского экономического союза и Организации договора коллективной безопасности, которые обычно проходят в конце года в Москве.

20 февраля пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко уехал на неделю в Сочи, цели его визита не уточнялись. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина в графике нет встречи с Лукашенко.

МИД Белоруссии сообщил, что 21-22 февраля в Москве с визитом будет находиться министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.