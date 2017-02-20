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Президенту России Владимиру Путину подготовили психологический портрет нового американского лидера Дональда Трампа. Об этом NBC News сообщил бывший заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Федоров. Досье, состоящее из семи страниц, собрали бывшие дипломаты и сотрудники администрации главы РФ.

Цель сбора подобной информации - подготовка Путина к первой встрече с Трампом, дата которой пока не определена, говорится в статье. В досье анализируется поведение американского лидера за минувшие два-три месяца и особенно за последние недели, сообщил Федоров, который, по его словам, знает Трампа с 2000 года. Он отметил, что досье регулярно пересматривается. По словам Федорова, многие в Кремле считают, что Трамп рассматривает президентство как бизнес.

Нормальным для любого лидера является получение полной информации о собеседнике перед первыми переговорами, однако подготовку подробного досье о президенте США все же нельзя считать обычной практикой, отмечается в материале.

По словам Федорова и политолога Сергея Маркова, правительство Путина все больше озабочено политикой, проводимой Трампом после инаугурации, в условиях, когда Москва хочет не только улучшить отношения с США, но и даже, возможно, добиться снятия некоторых санкций, наложенных на Россию.

Как напоминает телеканал, американские спецслужбы ранее пришли к выводу, что Россия провела кибератаки ради вмешательства в выборы США в пользу Трампа, причем, по мнению экспертов, Путин лично участвовал в кампании. Возможные связи Белого дома с Кремлем остаются в центре внимания после отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, который признался в том, что передал руководству США неполную информацию о своих контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком до инаугурации Трампа.

В ходе избирательной кампании Трамп тепло отзывался о Путине, однако в начале февраля в интервью ведущему телеканала Fox News Биллу О'Рейли он сказал, что уважает Путина, но не знает, удастся ли с ним найти общий язык. В то же время, подчеркнул он, лучше наладить отношения с Россией, так как Москва поможет Вашингтону бороться с террористической группировкой "Исламское государство".

В России даже заговорили о заговоре против Трампа, пишет NBC News. В интервью телеканалу Сергей Марков высказал мнение, что спецслужбы Америки хотят свергнуть президента Трампа в результате государственного переворота из-за его намерения улучшить отношения с Россией. Трамп еще не сделал ничего хорошего для России, но на него уже нападают, констатировал политолог.

Как известно, в конце января состоялся первый разговор Путина и Трампа в качестве президента США. Лидеры общались в течение сорока минут. Главной темой в Кремле и Белом доме назвали борьбу с терроризмом. Снятие санкций с России не обсуждалось. В Кремле отметили, что в ходе беседы президенты "продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия" и договорились наладить сотрудничество.

В середине февраля официальный представитель Белого дома Шон Спайсер четко обозначил позицию президента США по поводу санкций против РФ. "Президент Трамп дал ясно понять, что ожидает от российского правительства деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма", - сказал он.

Через два дня агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кремль дал указание государственным СМИ меньше внимания уделять Трампу. Как говорилось в статье, в администрации Путина обосновали распоряжение тем, что российским зрителям надоели репортажи о смене власти в США. Как указывалось в статье, Кремлю нужно было, чтобы СМИ не акцентировали некоторые инициативы Трампа - к примеру, касающиеся борьбы с коррупцией и лоббизмом.