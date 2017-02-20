В мире |

Хирурги из американской клиники Майо провели трансплантацию лица – сложную и редкую операцию, которая за всю историю медицины выполнялась менее 40 раз. Они пересадили лицо молодому человеку, оставшемуся в живых после попытки суицида. Об операции сообщает портал Business Insider.

В 2006 году 21-летний Энди Санднесс попытался застрелиться. Выстрел в подбородок уничтожил основную часть его лица, но Энди выжил. Врачи сделали все возможное, но восстановить нос, челюсть и зубы им не удалось. В 2012 году к ним пришла идея пересадить Энди часть лица.

Несколько лет хирурги готовились к операции. Донором стал молодой человек, тоже застрелившийся в 21 год. Операция по пересадке длилась 56 часов и в ней было задействовано 60 человек.

Врачи не разрешали Санднессу смотреть на свое отражение в течение трех недель после операции. Когда он увидел себя, то был потрясен. «Когда ты теряешь то, что было у тебя всегда, то понимаешь, как это – когда этого нет. И если ты вдруг получаешь шанс вернуть это, то никогда такое не забудешь», - рассказал Санднесс.