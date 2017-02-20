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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке в возрасте 64 лет. Об этом 20 февраля сообщил МИД России.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин, — говорится в заявлении ведомства. — Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования».

Как сообщает The New York Post, российский дипломат скончался от сердечного приступа. По информации газеты, дипломат находился в здании российского посольства, когда, около 9:30 по местному времени (17:30 мск) почувствовал недомогание в связи с «проблемами с сердцем», сообщил анонимный источник.

Чуркин был экстренно госпитализирован, но, несмотря на помощь медиков, скончался.

Заседание в ООН 20 февраля началось с минуты молчания в память о Чуркине, сообщает RT.

Заседание в ООН началось с минуты молчания в память о Чуркине https://t.co/9iw0UHNOFe pic.twitter.com/6BTdo3p7Uw — RT на русском (@RT_russian) 20 февраля 2017 г.

Представитель генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил соболезнования семье дипломата: «Мы скорбим по послу Чуркину. Я шокирован. Наши мысли сейчас с его семьей, друзьями и его правительством».

«Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека», — написала в фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Виталий Чуркин начал работать дипломатом в 1974 году после окончания учебы в МГИМО. В 1992 году он стал замминистра иностранных дел, в разные годы также руководил российскими посольствами в Бельгии и Канаде. В апреле 2006 года Чуркин стал постоянным представителем России при ООН и представителем в Совете Безопасности ООН. Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством».