В Стокгольме в районе Ринкебю несколько десятков молодых людей устроили беспорядки, пишет газета Aftonbladet.

Неизвестные вечером в понедельник, 20 февраля, сожгли восемь автомобилей и разгромили магазины. Избиты два человека, в том числе владелец одного из торговых заведений.

Когда на место приехали полицейские, участники беспорядков стали кидать в них камни. Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены произвести предупредительные выстрелы. Один из них получил травму — ему попало брошенным камнем по руке.

По словам представителя столичной полиции Ларса Бюстрема, всего было два эпизода беспорядков, в обоих участвовали порядка 30-40 человек. Полиция никого не задержала. Открыто расследование по статьям «Беспорядки» и «Применение насилия в отношении должностного лица».

Как отмечает РИА Новости, в районе Ринкебю проживает много иммигрантов.

Migrants areas of Stockholm burning. Trump was right again. Still want to visit, lefties? pic.twitter.com/yLQr1vtM2x