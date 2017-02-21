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Бывший советский и российский хоккеист Павел Буре в 2016 году отказался от американского гражданства. Информация об этом опубликована в Федеральном регистре США.

Когда спортсмен получил паспорт США, не сообщается. Неизвестны также причины, по которым Буре решил отказаться от гражданства. В интервью RT хоккеист заявил, что не хочет обсуждать эту тему.

Буре выступал в НХЛ с 1991 года на протяжении 12 сезонов. Играл за «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году форвард был включен в Зал славы лиги.

В составе сборной России Буре завоевывал серебряные и бронзовые медали на ОИ-1998 и Играх-2002 соответственно. Вместе со сборной СССР нападающий в 1990 году стал чемпионом мира.