Хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства (3)
В мире | 21 февраля 2017 года, 10:32
Бывший советский и российский хоккеист Павел Буре в 2016 году отказался от американского гражданства. Информация об этом опубликована в Федеральном регистре США.
Когда спортсмен получил паспорт США, не сообщается. Неизвестны также причины, по которым Буре решил отказаться от гражданства. В интервью RT хоккеист заявил, что не хочет обсуждать эту тему.
Буре выступал в НХЛ с 1991 года на протяжении 12 сезонов. Играл за «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2012 году форвард был включен в Зал славы лиги.
В составе сборной России Буре завоевывал серебряные и бронзовые медали на ОИ-1998 и Играх-2002 соответственно. Вместе со сборной СССР нападающий в 1990 году стал чемпионом мира.
Источник: Lenta.ru
Настоящий мужик! Позорное гражданство убийц не каждый примет, даже ради больших денег!
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Можно жить и работать где угодно,сегодня это возможно для всех.Но жить в другой стране не означает менять гражданство на другое,в любом случае,ты как был Русским,так и остался. Огромный РЕСПЕКТ тебе Павел.
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Я еще год назад отказался от американского гражданства, отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет. Я — русский человек, я живу в России, в Москве", — подчеркнул Буре.
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