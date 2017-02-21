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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать действия Украины, которая заблокировала принятие в Совбезе ООН заявления в связи со смертью постпреда России при ООН Виталия Чуркина, передает РИА «Новости».

«На фоне этой утраты (смерти Чуркина) такое поведение наших украинских коллег... Да Бог им судья! Здесь, наверное, нечего сказать. И не столь это важно на фоне той потери, которую понесла российская дипломатия», — заявил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное Виталию Чуркину.