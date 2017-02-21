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Во время визита вице-президента США Майка Пенса в Брюссель на месте для пресс-конференций у американского флага было на одну звезду больше, сообщает The New York Post.

На фотографии со встречи Пенса с главой Европейского совета Дональдом Туском у флага США 51 звезда, а не 50, как должно быть. Каждая звезда обозначает один штат США.

У флага в Брюсселе также было три ряда по девять звезд и три по восемь, хотя обычно на американском флаге сделаны девять рядов по пять или шесть звезд.

При этом у флага было правильное число полос — 13. В ЕС пока не ответили изданию на запрос об ошибке со звездами на флаге США.