СМИ: в Брюсселе Майка Пенса встретили флагом США с лишней звездой (1)
В мире | 21 февраля 2017 года, 13:42
Во время визита вице-президента США Майка Пенса в Брюссель на месте для пресс-конференций у американского флага было на одну звезду больше, сообщает The New York Post.
На фотографии со встречи Пенса с главой Европейского совета Дональдом Туском у флага США 51 звезда, а не 50, как должно быть. Каждая звезда обозначает один штат США.
У флага в Брюсселе также было три ряда по девять звезд и три по восемь, хотя обычно на американском флаге сделаны девять рядов по пять или шесть звезд.
При этом у флага было правильное число полос — 13. В ЕС пока не ответили изданию на запрос об ошибке со звездами на флаге США.
Источник: Газета.ru
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