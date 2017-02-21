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Вице-президент США Майк Пенс предупредил, что страны-члены НАТО должны увеличить свои расходы на оборону, чтобы соблюсти взятые на себя обязательства.

"Президент ожидает настоящего прогресса к концу 2017 года", - добавил Пенс.

Пенс также заявил, что США по-прежнему привержены сотрудничеству и партнерству с ЕС.

В то же время, по словам Пенса, американский народ может потерять терпение, если страны НАТО не разделят с США бремя расходов на оборону.

Вице-президент США провел переговоры в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Европейского союза Дональдом Туском.

Пенс попытался убедить их в том, что США готовы работать с Европой, несмотря на некоторые заявления президента страны Дональда Трампа. Он заявил, что именно Трамп попросил его приехать в Брюссель, чтобы подтвердить поддержку НАТО со стороны США.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что США нужен сильный, единый Европейский союз.

"Сейчас не время для Европы разделять себя на бывшие национальные, провинциальные категории", - добавил Юнкер.

Многие европейские союзники США были недовольны заявлениями Дональда Трампа о НАТО и о выходе Великобритании из ЕС.

Трамп неоднократно критиковал различные международные организации, включая Североатлантический альянс, который изначально был создан, чтобы защищать Европу от военной угрозы со стороны СССР.

Трамп не раз критиковал страны-члены НАТО за то, что большинство из них не соблюдают взятые на себя обязательства тратить 2% своего ВВП на оборонные цели.

Президент США также публично поддерживал решение Великобритании выйти из ЕС, называя его умным. В интервью газете Times он прогнозировал, что за Великобританией могут последовать и другие страны. Риторика Трампа несколько изменилась лишь в начале февраля, когда он однозначно заявил о решительной поддержке НАТО.