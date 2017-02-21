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Среди военных королевы Елизаветы, направленных в 2015 году в Таллин на учения НАТО под названием «Прочное копье» (Operation Steadfast Javelin), министерство обороны распространяло брошюру, разъясняющую, как они должны вести себя со стриптизершами и проститутками.

Как заявил ВВС министр обороны, инструкция для «соблюдения безопасности» в сексуальной сфере во время службы действительно уже давно распространяется в войсках Ее Величества. Учебник был создан при поддержке министерства, то есть за счет государственной казны, в нем военным рекомендовались лучшие заведения со стриптизом в Таллине, а также давались советы в отношении ночной жизни в эстонской столице.

В частности, командиры советуют солдатам оставлять проституткам, расположенным к встречам наедине, не более 20 и не менее 5 евро на чай. В гиде разъясняется, что каждое заведение располагает помещениями, где можно попросить о приватном танце.

Одно из указанных заведений, Х Club, описано как место, где «самые сексуальные и горячие девушки» участвуют в самом «безумном эротическом шоу на свете», в гиде для военных это место называют «самым профессиональным стрип-клубом». Другой клуб, Soho, описан как «самый большой клуб в Эстонии». Также военным рекомендовалось посетить магазин нижнего белья Bonbon Lingerie, чтобы купить подарки женам и девушкам, которые ждут их дома.

Брошюра, опубликованная BBC в интернете под названием «Таллинский гид для союзников», вызвала в Великобритании бурные споры. Депутат-консерватор сэр Джеральд Говард (Gerald Howard) сказал, что «она была создана ради блага наших военных, многие из которых еще очень молоды. Она нужна, чтобы помочь им избежать некорректного поведения».

Источник: inosmi.ru