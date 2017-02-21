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Генсек ООН Антониу Гутерреш в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с кончиной российского постпреда при ООН Виталия Чуркина. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Он также передал слова поддержки семье и близким дипломата, правительству и народу России.

«Гутерреш подчеркнул, что Виталий Чуркин был выдающимся профессионалом, ярким оратором, человеком многогранных талантов и интересов, отметил высокий вклад Чуркина в работу ООН», — отмечается в документе.

Ранее Совет Безопасности ООН начал заседание с минуты молчания в память о постпреде России Виталии Чуркине.