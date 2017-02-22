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Британские фотографы запечатлели главу МИД Великобритании Бориса Джонсона в экстравагантном наряде во время пробежки 21 февраля.

Как пишет издание Mirror, на Джонсоне было фирменное голубое поло с символикой Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в паре с шерстяным джемпером.

Авторы озаглавили материал: «Борис Джонсон вышел на пробежку в абсолютно «убойном прикиде».

Издание обратило внимание и на необычный головной убор главы МИДа. Однако наибольшее изумление у издания вызвали шорты ведущего дипломата Великобритании. На Джонсоне были красные шорты «в гавайском стиле с белым цветочным узором».

«А потом были шорты. Ох, шорты», — отмечает газета.

Весь наряд завершала пара кроссовок Asics, а «не деревянные башмаки, чего можно было бы ожидать, судя по остальному наряду».

Отмечается, что Джонсона сняли во время его традиционной пробежки в парке Сейнт-Джеймс возле Букингемского дворца.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй возмутила британцев дорогим и вызывающим гардеробом.