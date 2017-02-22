Борис Джонсон пробежался по Лондону в "гавайских" шортах (2)
Британские фотографы запечатлели главу МИД Великобритании Бориса Джонсона в экстравагантном наряде во время пробежки 21 февраля.
Как пишет издание Mirror, на Джонсоне было фирменное голубое поло с символикой Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в паре с шерстяным джемпером.
Авторы озаглавили материал: «Борис Джонсон вышел на пробежку в абсолютно «убойном прикиде».
Издание обратило внимание и на необычный головной убор главы МИДа. Однако наибольшее изумление у издания вызвали шорты ведущего дипломата Великобритании. На Джонсоне были красные шорты «в гавайском стиле с белым цветочным узором».
«А потом были шорты. Ох, шорты», — отмечает газета.
Весь наряд завершала пара кроссовок Asics, а «не деревянные башмаки, чего можно было бы ожидать, судя по остальному наряду».
Отмечается, что Джонсона сняли во время его традиционной пробежки в парке Сейнт-Джеймс возле Букингемского дворца.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй возмутила британцев дорогим и вызывающим гардеробом.