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Спустя месяц с начала своего президентства Дональд Трамп провел шесть дней на гольф-кортах, что составляет одну пятую всего срока, пишет издание The New York Times.

Отмечается, что среди его партнеров по игре были японский премьер-министр Синдзо Абэ с супругой, а также чемпионы по гольфу из Южной Африки и Северной Ирландии.

Представители Белого дома говорят, что все эти мероприятия были частными. Однако издание отмечает, что Трамп неоднократно критиковал своего предшественника Барака Обаму за то, что тот уделяет игре в гольф слишком много внимания.

13 октября 2014 года Трамп написал твиттере: «Можете ли вы поверить, что решению всех проблем и трудностей, с которыми сталкиваются США, президент Обама предпочел игру в гольф. Хуже, чем Картер».

Также издание пишет, что десять дней спустя Трамп снова написал: «У президента Обамы запланировано большое совещание по вопросу Эболы в Нью-Йорке с людьми, которые летят со всех концов страны, но он решил поиграть в гольф!».

Трамп не первый президент, кто «пытается скрыть свою страсть к гольфу от СМИ и общественности».

Ранее сообщалось, что Трамп поедет в Британию после референдума о выходе из ЕС открыть поле для гольфа.