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Шведская полиция начала расследование после массовых беспорядков в районе столицы, где живут преимущественно мигранты.

Беспорядки начались в районе Ринкебю вечером в понедельник, когда полиция попыталась арестовать подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Протестущие, некоторые в масках, кидали в полицию камни, поджигали машины и грабили магазины.

Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, но затем одному из офицеров пришлось применить оружие - это довольно редкое явление для Швеции.

Об огнестрельных ранениях не сообщалось, но несколько человек, включая владельца одного из магазинов, получили травмы. Беспорядки продлились до полуночи.

Протестующие также напали на фотографа одной из шведских газет, которому пришлось провести ночь в больнице.

Интересно, что беспорядки в Стокгольме начались вскоре после высказывания президента США Дональда Трампа о проблемах с мигрантами в Швеции и якобы произошедшем в связи с этим инцидентом.

В целом Швеция считается страной с низким уровнем преступности, однако уличные беспорядки - не новое явление, особенно в иммигрантских районах, где жители часто не могут найти работу или интегрироваться в жизнь общества.