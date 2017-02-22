Многотысячный митинг у Верховной Рады: националисты протестуют против власти (6)
Около семи тысяч человек принимают участие в митинге у здания Верховный Рады в Киеве. Охрану правопорядка обеспечивают около шести тысяч полицейских и бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«Правоохранители будут реагировать на любые проявления неуважения к закону, независимо от статуса и политических взглядов правонарушителей», - отметили в ведомстве.
Как сообщает РИА Новости, в акции принимают участие члены националистических партий «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый сектор» *. У митингующих были замечены плакаты с надписями «Все только начинается» и «Банду прочь».
Массовые акции по случаю третьей годовщины трагических событий на Майдане проходят в центре Киева с 18 февраля. 19 февраля они закончились провокациями, беспорядками и задержаниями. Известно, что пострадала сотрудница правоохранительных органов — протестующие сломали ей пальцы. 20 февраля житель Киева пришел митинговать на Крещатик с гранатой.
*В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры». Их деятельность на территории России запрещена.
+++ Так шо такое , жидобандеровцы шота не поделили , дон Педро рошенки зажал ???