Кремль: президентом России может стать женщина (5)

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В мире | 22 февраля 2017 года, 16:08

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли женщина стать следующим президентом России. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что никакого разделения по гендерному признаку в этом вопросе нет. «Что касается женщины-кандидата в президенты, здесь ответ очень простой: Конституция РФ четко описывает, кто может быть кандидатом в президенты Российской Федерации. На женщин и мужчин никакого разделения нет», - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация, что партия «Справедливая Россия» может выдвинуть на президентских выборах в 2018 году кандидата-женщину: либо вице-спикера Госдумы Ольгу Епифанову, либо бывшую актрису, депутата Елену Драпеко.

Источник: РИА Новости
Комментарии 5
Динго1 час назад
«Что касается женщины-кандидата в президенты, здесь ответ очень простой: Конституция РФ четко описывает, кто может быть кандидатом в президенты Российской Федерации. На женщин и мужчин никакого разделения нет»,------------------

Ну и где в ответе Пескова сообщение о том, что президентом РФ может быть женщина? Очередной идиотский заголовок.
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геронтолог1 час назад
Только если дедушка Путин станет бабушкой. Не иначе, чем через перемену пола Путина.
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Циля27 минут назад
Перзидентом Роиссии может стать даже лабрадор Кони, все зависит от желания кремлевской крысы, а "электорат" всегда одобрямс.
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