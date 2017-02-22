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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся сообщения о том, что Кремль якобы заказывал психологический портрет президента США Дональда Трампа, передает "Интерфакс".

"Нет, такого не было. Кремль не заказывал психологический портрет Дональда Трампа", - заявил Песков в среду на брифинге для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что президенту России Владимиру Путину подготовили семистраничный психологический портрет нового американского лидера. Целью сбора подобной информации была указана подготовка Путина к первой встрече с Трампом, дата которой пока не определена.