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В турецких вооруженных силах отменен запрет на ношение традиционных мусульманских головных уборов. До сих пор женщинам в турецкой армии запрещалось носить хиджабы, никабы и бурки.

Отмена запрета коснется пока только женщин-офицеров, служащих в генеральном штабе или штабах командования родами войск.

Женщинам можно носить головной платок под фуражкой или беретом, но закрывать платком лицо нельзя.

Отмена запрета на ношение мусульманских головных уборов - часть политической платформы правящей партии "Справедливость и развитие", соучредителем которой выступил президент Реджеп Эрдоган.

В 2010 году в Турции был отменен запрет на платки в университетах, в 2013-м - в госучреждениях, в 2014-м - в средних школах.

Критики Эрдогана говорят, что президент пытается подорвать конституционные устои современной светской Турции, Эрдоган и правительство это отрицают.

Армия в Турции традиционно считается оплотом секуляризма, однако после неудачной попытки путча в 2016 году политические позиции турецких военных ослабли. Правительство Эрдогана начало масштабную кадровую чистку в армии, судебной системе и системе образования.

Всего после путча власти арестовали более 41 тысячи человек, а также уволили или отстранили от работы около 100 тысяч. Среди пострадавших от чисток много учителей, полицейских, cудей и журналистов.

Учитывая укрепление власти Эрдогана и принимаемые им меры, многие эксперты опасаются, что Турция со временем перестанет быть светской страной.