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План ликвидации устаревших пятиэтажек в Москве затронет около 8 тысяч домов и потребует "огромной концентрации финансовых и материальных ресурсов", заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума городского правительства в среду, 22 февраля. Он подчеркнул, что новая программа в четыре раза масштабнее, чем предыдущая, которая предполагала снос лишь 1700 хрущевок.

По словам градоначальника, для реализации программы потребуются специальные поправки в федеральное законодательство, а также пристальный контроль со стороны властей. "В целях координации мы создадим штаб, который возглавлю я сам. Прошу всех активно работать по реализации этой программы", - цитирует Собянина "Интерфакс".

Отметим, что еще недавно столичное правительство называло подобную программу невозможной, но все быстро поменялось после рабочей встречи Собянина с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что самым правильным решением было бы снести хрущевки, а на их месте возвести новые дома. Мэр в ответ заверил, что программа выполнима, и финансов у столицы достаточно.

В то же время эксперты подсчитали, что на реализацию программы потребуются два, а то и четыре городских бюджета. Предполагается, что нехватку денег Москва будет компенсировать за счет средств инвесторов, однако пока неясно, чем их привлекать. Кроме того, очевидно, что быстрого сноса не получится: нынешняя программа затрагивает вчетверо меньше жилья, а тянется уже 18 лет, причем многие инвесторы на ней попросту разорились.