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Микроскопические волокна пластика, которые отслаиваются при стирке синтетической одежды или от шин автомобилей при езде, являются одним из основных источников загрязнения мирового океана, выяснили ученые. В некоторых областях этот источник загрязнения наносит океану больший ущерб, чем загрязнение от обычных, видимых глазу отходов.

В одном из последних отчетов Международного союза охраны природы говорится, что микроволокна пластика составляют от 15% до 31% от общего количества загрязняющей океан пластмассы. В количественном выражении это около 9,5 млн тонн микропластика в год.

"Мы пришли к выводу, что источник большей части микроволокон в океане - либо стирка синтетики, либо шины", - заявил в беседе с Би-би-си заместитель главы программы союза по загрязнению морей Франсуа Симар.

"Микроволокна проникают повсюду в океане, они стали частью пищевой цепи. Давайте перекроем этот поток пластика", - призвал эколог.

Как говорят исследователи, еще один источник микропластика - отходы от использования косметики. Эту проблему удалось частично решить: многие крупные британские розничные сети, такие как Waitrose, John Lewis, Marks & Spencer и Body Shop, продают косметику и товары, сделанные без применения пластика. И к концу 2017 года их примеру последует еще несколько крупных компаний.

Однако справиться с пластиком в шинах и одежде будет, по признанию экологов, значительно сложнее.