Опрос: более половины американцев недовольны первым рабочим месяцем Трампа
Более половины жителей США не удовлетворены первым месяцем работы Дональда Трампа на посту президента. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на результаты опроса NBC News и платформы SurveyMonkey.
По данным исследования, 54% американцев недовольны работой нового президента, когда как противоположной точки зрения придерживаются 43% опрошенных. Кроме того, 31% респондентов заявили, что их «раздражает» работа правительства, а 42% американцев назвали ее неудовлетворительной.
Антииммиграционный указ Трампа нашел поддержку у 50% опрошенных, когда как 47% выступили против него.
Были опрошены онлайн 11 512 взрослых американцев в период с 13 по 19 февраля.
Ранее сообщалось, что американцы улучшили отношение к России и российскому президенту Владимиру Путину.